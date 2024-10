Reggina, Sounas parla del più indisciplinato e dei più seri del gruppo

E’ stato uno dei grandi protagonisti della stagione amaranto. Un jolly di centrocampo che mister Toscano ha utilizzato in più zone della mediana. Dimitrios Sounas è stato confermato da subito dal Ds Taibi e ospite di “Vai Reggina” ha dichiarato: “Il nostro centro sportivo è un gioiello, lavorare qui è davvero bello per tutti. Stiamo lavorando con l’intensità di sempre, anche se arrivando da una sosta lunghissima, l’inizio è stato più blando. La nostra forza lo scorso anno è stato il gruppo, qui siamo davvero una famiglia.

Loiacono è il più indisciplinato (ride), mentre i più seri De Francesco e Bertoncini. Vogliamo anche per la prossima stagione partire forte come lo scorso anno. Io sono sempre a disposizione del mister, il mio impegno sarà quello di migliorare sempre e metterci sempre il massimo dell’impegno. La nostra arma in più spero possa essere la nostra gente. Ci hanno sostenuto nella passata stagione, spero possano tornare tutti allo stadio al più presto”.