Reggina: dove andrà Sounas? I tifosi non gradiscono la scelta

Attesa per De Francesco, mentre altri due grandi protagonisti della promozione potrebbero andare via

“Confermo che Dimitrios in questo momento è sul mercato. La decisione del club mi è stata comunicata dal direttore sportivo Taibi“. Questa la breve dichiarazione rilasciata da Bruno Cirillo a Gazzetta del Sud. Poche parole che lasciano intuire un momento di sorpresa e forse anche di amarezza. Quella che in queste ore si sta riscontrando tra i tifosi che stanno invadendo i social di messaggi pro Sounas, invitando la società a non cederlo.

La Reggina, in maniera inaspettata, ha deciso di privarsene, adesso la curiosità è quella di sapere quali siano le squadre interessate e se eventualmente l’operazione porterà qualcosa alle casse societarie. Ad oggi l’unica società che ha mostrato pubblico interesse verso il calciatore è il Perugia, ma probabilmente per arrivare ad una simile decisione, sarà arrivata qualche altra proposta interessante. Gli sviluppi nei prossimi giorni.

Nel frattempo si attendono notizie sul passaggio di De Francesco all’Avellino, mentre rimangono in bilico le posizioni di Bertoncini e Reginaldo, anche loro più verso la cessione che la conferma.