Spal: il pensiero del portiere Berisha sul buon momento della Reggina

Sei giornata di imbattibilità per la Reggina ed un buon momento, sei giornate senza vittorie per la Spal, reduce da un doloroso pareggio sul campo del Vicenza, dopo essere stata in vantaggio per due reti a zero. Cerca riscatto la squadra di mister Marino, ben consapevole dello stato di forma degli amaranto, così come dichiara l’esperto portiere Berisha, dichiarazione ripresa da tuttoB:

Leggi anche

La Spal punta alla vittoria

“Siamo arrabbiati dopo la gara di Vicenza, ma entriamo in un periodo cruciale e dobbiamo sempre dare il massimo per migliorare la classifica. Dobbiamo riscattarci subito, partendo dalla sfida contro la Reggina. Finora abbiamo pagato troppo, oltre i nostri demeriti, ci è mancata un po’ di cattiveria e sono certo che possiamo migliorare da questo punti di vista. Vogliamo tornare subito in Serie A e faremo di tutto per riuscirci. Reggina? Stanno vivendo un buon momento, ma è troppo importante per noi tornare a vincere, ci stiamo preparando bene e vogliamo riscattarci, lo ripeto, anche per mantenerci in scia alle prime”.