Reggina: fare risultato con la Spal per due motivi significativi

La Reggina vuole uscire in maniera definitiva dal pantano. La classifica, nonostante la vittoria contro il Crotone, è ancora precaria, perchè troppo sono state le giornate in cui non si è riusciti a fare punti ed allora è necessario dare continuità al successo di qualche giorno addietro.

Leggi anche

Continuità e regalo al presidente Gallo

La Spal rappresenta uno di quegli avversari complicati, perchè strutturalmente costruito per fare un percorso diverso, anche se una serie di problematiche durante il cammino ne hanno condizionato l’andamento. Ha un allenatore come Venturato che alla Reggina ha dato sempre grande fastidio e soprattutto vuole risalire la china, vista la posizione in graduatoria e trattandosi di una scontro diretto. Ma ci sarà di fronte una squadra, quella amaranto che, nonostate le numerose defezioni, è intenzionata a dare un seguito a quanto accaduto sabato al Granillo e spinta anche dal desiderio di regalare un’altra gioia al suo presidente Luca Gallo, colpito da un grave malore proprio nella serata di ieri. Si spera che alla fine i calciatori possano fare al massimo dirigente un bel regalo. La classifica ed il presidente, almeno due i motivi per tornare a casa con punti.