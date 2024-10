Spal-Reggina: la probabile formazione amaranto. Tante le novità annunciate

Mister Stellone aveva anticipato alla vigilia della gara contro il Crotone, tante novità in formazione, annunciando che quello dei numerosi cambi sarebbe stata una caratteristica portata avanti per tutto il mese di febbraio. Quindi è assai probabile che l’undici che inizierà la partita contro la Spal, segnerà almeno quattro-cinque novità, seppur viene complicato ipotizzare in quali settori si andrà ad intervenire, intanto per la buona prestazione con il Crotone e poi per la lunga lista di indisponibili (Aya, Lombardi, Lakicevic, Rivas, Stavropoulos, Ejjaki).

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Turati, Loiacono, Cionek, Amione, Di Chiara; Adjapong, Bianchi, Crisetig, Bellomo; Folorunsho, Montalto (Galabinov). All. Stellone