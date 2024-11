Reggina, Inzaghi: ‘Non si può perdere facendo trenta tiri in porta’

Amarezza e delusione per una sconfitta incredibile quella subìta dalla Reggina in casa contro la Spal. Gli amaranto non hanno fatto la migliore gara della stagione, ma gli avversari non si sono mai visti nell’area di rigore amaranto, se non su quel calcio d’angolo con Gagliolo sfortunato che ha mandato la palla nella sua rete. Inzaghi in conferenza:

Leggi anche

“Abbiamo fatto 30 tiri in porta”