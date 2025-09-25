Reggina: il Giudice Sportivo squalifica l’attaccante Ferraro. Le motivazioni
Inspiegabile il gesto dell'attaccante con la squadra sotto di una rete
25 Settembre 2025 - 16:42 | Redazione
Al danno della sconfitta contro la Gelbison, arriva anche la beffa. La Reggina perderà l’attaccante Ferraro, squalificato dal Giudice Sportivo. Inspiegabilmente, il calciatore, con la squadra impegnata nel tentativo di riportare il risultato in parità, ha colpito un avversario:
Le motivazioni
“Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”.
Luca Ferraro salterà le prossime due sfide, quella con il Savoia in trasferta e quella al Granillo con il Ragusa.