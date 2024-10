Reggina: attesa per la squalifica di Jeremy Menez. Quante giornate?

Il Giudice Sportivo si pronuncerà nel pomeriggio di oggi. Non vi è alcun dubbio che Jeremy Menez sarà squalificato e quindi non farà parte della spedizione in casa dell’Empoli, semmai la speranza è quella di poter vedere comminare al francese lo stop per un turno e non due come invece potrebbe essere ipotizzabile per il rosso diretto.

C’è la frase incriminata, per carità non giustificabile, ma che in milioni di altre circostanze gli arbitri non hanno mai preso in considerazione. Lo stadio vuoto in questo senso ha reso la protesta maggiormente ascoltabile ed amplificata dal silenzio circostante. Ma la frase per la quale Menez è stato punito, il giocatore l’ha pronunciata solo una volta, non era particolarmente offensiva e non indossando la fascia di capitano, non è soggetta ad aggravante.

Per tutta questa serie di motivazioni in casa Reggina c’è un pizzico di ottimismo riguardo la possibilità di vedere inflitta a Menez una sola giornata di squalifica.