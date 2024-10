Jeremy Menez si scusa con tutti su Instagram

Continua a far discutere l’espulsione di Jeremy Menez che di fatto ha condizionato l’andamento della partita tra la Reggina e la Spal, poi finita con la vittoria dei biancoazzurri. Dopo gli interventi del presidente Gallo e del tecnico Toscano, è lo stesso Menez a scrivere sul proprio profilo Instagram:

“Chiedo scusa alla terna arbitrale, ai miei compagni, al mister, alla società ed ai tifosi per la mia reazione di oggi. Anche se non giustificabile credo che l’espulsione non me la meritavo. Vi prometto che non accadrà più. Forza Reggina, andiamo avanti ragazzi“.