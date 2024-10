Reggina, Stellone presenta la sfida con la Spal: ‘Cambio metà formazione’. Sei indisponibili

A due giorni dalla vittoria contro il Crotone è già tempo per la Reggina di preparare la trasferta di Ferrara contro la Spal. Mister Stellone presenta l’incontro: “La vittoria nel derby oltre alla gioia dei tre punti, ci ha consegnato una squadra con un atteggiamento molto positivo, di squadra, di gruppo, sacrificio che bisogna avere sempre. I ragazzi ci hanno messo il massimo dell’impegno, pur dovendo migliorare su quello che è mancato, quindi ripartenze, azioni offensive e tutto ciò che è importante in una partita. Folorunsho può ricoprire diversi ruoli, in mezzo al campo, esterno, sottopunta. In base agli avversari ed a come stanno i miei calciatori dobbiamo adattare comportamenti e moduli”.

Spal, prossimo avversario

“L’obiettivo di ogni partita deve essere quello della vittoria, ma questo lo vogliono tutti. Bisogna essere intelligenti a capire i momenti della partita, quando si può affondare o no. La Spal è stata costruita con altre ambizioni, ad inizio anno puntavano a salire, hanno avuto dei problemi, ha cambiato allenatore raccogliendo tre pareggi ed una sconfitta, ma noi dobbiamo pensare a dare continuità. Confermo che cambierò ancora e vi dico che sarà una formazione diversa rispetto a quella vista contro il Crotone. Ripeto ancora una volta che non si tratta di bocciature, ma pensiamo di avere giocato sabato ed è giusto che chi non ha recuperato non parta dall’inizio. I cinque o sei nuovi che scenderanno in campo daranno il massimo sul piano dell’atteggiamento. Tutti meritano di giocare e vi posso assicurare che l’undici che scenderà in campo sarà quello migliore, non cambio tanto per farlo o per accontentare qualcuno. Più punti faremo, più certezze ci saranno e se rimettiamo in campo quello spirito è già tanto, il resto verrà da sè, ma intanto tiriamoci fuori dalle zone calde”.

Gli indisponibili