Reggina: allo store amaranto partono gli sconti per i tifosi

Agevolazioni per gli abbonati e non solo

Procede l’attività societaria in quelli che sono i numerosi impegni in preparazione della nuova stagione. Incartamenti per l’iscrizione, completamento della sede ormai in dirittura d’arrivo, prossimo ingresso al S. Agata.

Viaggia con buoni risultati anche lo store amaranto, il punto vendita della Reggina che, tutti ricorderanno, in occasione della sua inaugurazione, ha coinvolto migliaia di tifosi.

In questi giorni è partita una nuova iniziativa che riguarda in modo particolare gli abbonati con sconti che vengono praticati sui fedelissimi, questo il comunicato della società:

“”AMARANTO WEEK”. Settimana di sconti allo store della Reggina

? Sconto 20% per gli abbonati della stagione appena conclusa, 10% per i non abbonati”.

