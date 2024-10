Reggina, quando l’apertura dello store? Partono i lavori nella nuova sede

In altra pagina del nostro giornale abbiamo formulato un lungo elenco rispetto a quanto prodotto dalla Reggina targata Gallo-Iiriti in questi due mesi, da quando hanno preso possesso della società.

Tra le tante cose in programma vi è anche lo store, collocato nel cuore della città, esattamente di fronte alla Chiesa del Duomo sul corso Garibaldi.

Inizialmente si era ipotizzata una apertura per i primi giorni di marzo, data evidentemente slittata visto che all’interno dei locali si lavora ancora. Si parla di una inaugurazione per la fine di questo mese. I tifosi attendono impazienti, come c’è tanta curiosità anche per la nuova sede collocata in via Osanna, dove i lavori hanno preso il via da qualche giorno.