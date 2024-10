Reggina, store e sede. Il via ai lavori ed i tempi di apertura

Detto, fatto. Lo store per la nuova società rappresenta uno dei punti principali per quello che riguarda le strategie di marketing, ma anche una necessità per il tifoso che, fino ad oggi, non aveva avuto in questo senso grandi riferimenti. Il crescente entusiasmo ed il ritorno alla partecipazione rappresentano elementi che l’attento presidente Gallo ha preso subito in considerazione.

In realtà l’apertura di uno store Reggina era stato annunciato in sede di presentazione, adesso diventa quasi una esigenza anticiparne i tempi di apertura, proprio perché si è creata molta attesa. Dopo il primo sopralluogo del DG Iiriti e del direttore informatico della M&G Renzi, nella giornata di ieri è stato effettuato il secondo e tra qualche giorno prenderanno il via i lavori.

Abbiamo già detto della collocazione, civico 350 di fronte al Duomo di Reggio Calabria, insieme ad un secondo ingresso per una zona riservata al punto ticketing, che comunque sarà comunicante. L’apertura è ipotizzata per i primi giorni di marzo, mentre è stata già individuato lo stabile per la nuova sede che sarà sempre in zona centrale, più vicini al Teatro Cilea, ma non collocata sul Corso Garibaldi.