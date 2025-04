Reggina: punito con una ammenda lo striscione in Curva Sud

Multa anche per la Vibonese per danneggiamenti. Cham entra in diffida

Sono arrivati i verdetti da parte del Giudice Sportivo dopo le gare di domenica. Entra in diffida Cham per la Reggina, mentre per la società c’è una ammenda. La segnalazione non dovrebbe riguardare lo striscione dedicato a Carminello.

Il comunicato

Euro 500,00 REGGINA 1914 SSD A R.L.

Per avere propri sostenitori esposto uno striscione dal contenuto offensivo nei confronti degli Organi Federali.

Euro 300,00 VIBONESE CALCIO S.R.L.

Per avere un proprio tesserato, al termine della gara, danneggiato con un pugno la porta dello spogliatoio riservato alla propria squadra. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati.