Reggina: in quattro, forse cinque, per una maglia da titolare contro il Sudtirol

Inzaghi ha dato continuità all’undici titolare che ha ben figurato contro la Spal, ma sul campo della Ternana sono arrivati risultato e prestazioni differenti. L’avversario conta, ma anche e soprattutto l’atteggiamento, decisamente diverso rispetto a quello visto appena una settimana prima. I rossoverdi hanno superato gli amaranto su quegli aspetti che invece ci avevano esaltato in occasione della prima uscita, aggressività e ferocia agonistica, chiudendo ogni spazio a Crisetig e soci ed impedendo qualsiasi iniziativa al solitamente imprevedibile Rivas.

Detto questo ed aggiungendo che comunque la Reggina avrebbe meritato almeno il pari, la prima sconfitta stagionale ha anche fornito spunti di riflessione. Che certamente il tecnico prenderà in considerazione analizzandoli insieme ai suoi calciatori alla ripresa degli allenamenti. Il secondo tempo, per esempio, nonostante le barricate alzate dai padroni di casa, con alcuni innesti la squadra ha mostrato maggiore vivacità e più conclusioni a rete. Per questo è assai probabile che dalla prossima al Granillo, la prima in assoluto in questa stagione, l’undici iniziale registrerà diverse novità. Sono almeno quattro i calciatori pronti a partire sin dal primo minuto come Camporese, Di Chiara, Majer e Canotto. E non è escluso l’inserimento da subito di un centravanti vero.

Intanto la società con una nota, invita i tifosi al centro sportivo S. Agata per l’allenamento di domani: “Campo numero 2 del Centro Sportivo Sant’Agata, mercoledì 24 agosto ore 18:00. I ragazzi di mister Inzaghi scenderanno in campo per una sessione di allenamento a porte aperte. Porte aperte, come le nostre braccia, pronte ad accogliervi per sentire il calore che solo Reggio Calabria e la sua gente sa dare. Il primo incontro, prima di quello ufficiale. Ci vediamo a casa VOSTRA“. Si conclude così il comunicato.

*Si invita la tifoseria a raggiungere la struttura non oltre le ore 17:30.