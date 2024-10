Reggina, sulla punta centrale è strategia o verità?

Rolando Bianchi prima, poi Sforzini. Un sondaggio per Ripa e l’idea Montini.

Obiettivi tutti dichiarati dal DS Taibi per consegnare a mister Cevoli quell’attaccante capace di fare la differenza in un campionato complicato come quello di serie C.

E proprio lo stesso Taibi sin dal suo insediamento ha sottolineato quanto sia importante per una squadra, oltre che la bravura di un portiere, la possibilità di avere in organico un elemento di esperienza e che abbia una certa confidenza con il gol.

Da diversi giorni non se ne parla più. Il diretto interessato ha dichiarato dopo l’arrivo del difensore Redolfi e quello probabile di Petermann, qualora ve ne fossero le opportunità, di andare alla ricerca solo di un esterno offensivo per il completamento dell’organico.

E la famosa punta? A suo avviso con Maritato e Sciamanna dentro e la questione Sparacello ancora da risolvere, non vi sarebbero margini per un altro arrivo.

La sensazione è che Massimo Taibi, vista l’importanza che lui stesso riconosce al ruolo, stia lavorando sottotraccia per consegnare a Cevoli quel giocatore con determinate caratteristiche. Nella sua testa c’è l’idea di chiudere la campagna acquisti con il botto finale, ma vista la numerosa concorrenza soprattutto sugli attaccanti, la strategia adesso è quella del silenzio.