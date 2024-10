Reggina, Taibi: ‘L’ambiente a Catanzaro? Mai visto vincere chi è fuori dal rettangolo di gioco’

Il Ds Taibi, intervenuto a “Passione Amaranto”, presenta così l’incontro tra la Reggina ed il Catanzaro:

“Partite come Catanzaro-Reggina si preparano da sole. Si tratta di un derby ed andiamo ad affrontare una squadra molto forte. Arriva tutto in automatico, carica agonistica, concentrazione, motivazioni. Siamo consapevoli di doverci confrontare con una squadra che ritiene questo match come la partita dell’anno e mi pare anche logico, perchè dopo il campionato che stanno disputando, vorrebbero dare almeno questa grande soddisfazione ai propri tifosi. Ma troveranno di fronte una Reggina che ha lo stesso obiettivo, quello di vincere. L’ambiente? Tutto il contorno a noi non interessa, andiamo in campo per fare la nostra partita. Non ho mai visto vincere chi è fuori dal rettangolo di gioco, siamo concentrati, chi sarà più bravo lo vedremo mercoledi sera”.

