Reggina, Taibi: ‘Vi dico tutto su Baclet, Strambelli, De Falco e gli altri’

Giorni frenetici in casa Reggina. Mercato in entrata per il momento fermo perchè la massima attenzione è rivolta alle operazioni in uscita. Il punto della situazione fatto dal Ds Taibi a TuttoC.com: “Fare andare via giocatori non è facile, perché non hai mai molte richieste. Qui, invece, parliamo di bravi giocatori e bravi ragazzi, fuori dai nostri piani solo per scelte tecniche. Per questo ci sono molti club su di loro.

Baclet? Ci sono tre club di Lega Pro che lo vogliono, l’ultimo mi ha contattato poco fa. Ho sentito in giro che avrei proposto una risoluzione con il pagamento del 30% dell’ingaggio. Non sono così stupido da proporre una cosa del genere a un giocatore così importante. Ci sarà ovviamente un incentivo all’esodo per accompagnarlo in un altro club ma certamente non risoluzioni di quel tipo. E sono sicuro che ovunque andrà farà molto bene: a Reggio, purtroppo, non è mai stato messo nelle condizioni di esprimere le proprie potenzialità.

Strambelli: ha fatto molto bene ed è un gran giocatore ma il 3-5-2 lo penalizza a livello tattico. C’è grande stima nei suoi confronti anche da parte del mister ma bisogna fare delle scelte che possano essere felici per entrambe le parti.

De Falco: ho l’incontro con una squadra che me lo sta chiedendo in maniera importante.

Mastrippolito e Ungaro? Il primo a giorni dovrebbe salutarci, riguardo al secondo stiamo trattando col suo procuratore”.

Leggi anche