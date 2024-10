Reggina: Taibi parla dell’attacco amaranto e di calciomercato

Momento difficilissimo per la Reggina. Guardare la classifica preoccupa, guardare il calendario aumenta l’ansia soprattutto dei tifosi. Si spera in un momento di svolta già a partire dalla prossima sfida interna contro il Brescia così come in altra pagina del nostro giornale dichiara il Ds Taibi che poi, interpellato sul calciomercato ha dichiarato:

“Mercato? Ci sono otto battaglie calcistiche, c’è un gruppo da tutelare ed incoraggiare. Poi a gennaio ragioneremo sul da farsi, non è certo questo il momento per pensarci.

Non cerco alibi, ma quattro attaccanti su cinque hanno subìto degli infortuni, il gruppo è consapevole del momento e non per niente ci troviamo in ritiro”.