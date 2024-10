Reggina, il Ds Taibi spiega tutto sul calciomercato. Entrate, uscite e sostenibilità

Nel corso della presentazione del portiere Nikita Contini, ha parlato anche il Ds Taibi: “Sono qui a presentare il portiere Nikita Contini, un ottimo portiere che si va ad aggiungere ad un gruppo che sta facendo qualcosa di straordinario. Lo inseguo da anni e poi volevo ringraziare anche Ravaglia per quanto ha fatto con la nostra maglia. Contini si è inserito subito e noi siamo felici di questo.

Leggi anche

Il calciomercato

“L’indice di liquidità? E’ un parametro di sostenibilità del quale io parlo da settimane. Sapete bene quanto successo la scorsa estate, io sono stato a stretto contatto con Felice Saladini e gli sarò grato a vita per quello che ha fatto. Il progetto messo su insieme al presidente Cardona lo assecondo, sono stati fatti investimenti importanti e costruito una buona squadra che prevede un percorso triennale. Sul mercato mi muoverò tra uscite ed entrate, questo è una sessione folle, non abbiamo pressioni, bisogna proseguire il nostro cammino. Non c’è alcun problema ad intervenire, dobbiamo solo stare attenti a come muoverci, senza assilli e senza mettere in discussione la sostenibilità. Oggi siamo solidi, abbiamo tutto, la società ci mette tutto a disposizione. Abbiamo dato Ravaglia e Dutu, anche Agostinelli è in uscita. A me non piace lasciare giocatori fuori lista, dobbiamo chiudere a 18 quella degli Over e sto pensando a delle soluzioni. Santander si è ripreso dopo una serie di problematiche, Galabinov è in ripresa. Vogliamo vederli in campo prima, non ha senso fare follie per altri attaccanti. Crisetig non mi ha mai chiesto di andare via, dalla Spagna nessuno lo ha chiesto. Se me lo chiedesse Crisetig lo accontenterei ma solo per questo. Bayeye? Abbiamo chiesto informazioni su di lui poi vedete come è il calcio…Bouah ha giocato e fatto una buona gara per essere la prima, poi le cose del mercato non si possono sapere. Sul mercato e per come stiamo ragionando sulla sostenibilità, se ci saranno uscite potranno corrispondere delle entrate, ma non è scontato che questo avvenga. Stiamo vicini a questa squadra e pensiamo alla Ternana”.