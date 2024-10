Reggina: Taibi tra riflessioni personali, il calciomercato e la conferma di Stellone

Intervista su Gazzetta del Sud del Ds della Reggina Massimo Taibi. In altra pagina del giornale abbiamo scritto delle dichiarazioni del dirigente amaranto riguardo i dubbi sulla sua permanenza, di seguito, invece, alcuni passaggi sul calciomercato e la conferma di Stellone.

“Ejjaki è un ragazzo di prospettiva che deve crescere e può fare bene, sono contento del suo debutto ed alla terza presenza scatterà il riscatto. Nonostante stia facendo delle valutazioni personali continuo a lavorare per la Reggina, allenatori e giocatori li scelgo io e nessun altro, su questo non deve esserci alcun dubbio. Abbiamo la fortuna di non aver la smania del risultato e di poter ponderare le scelte, sto guardando giovani in giro e parlando con procuratori per capire la fattibilità di alcune operazioni anche in uscita, continuerò a farlo con grande dignità e rispetto verso il presidente”.