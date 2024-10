Reggina: il Ds Taibi ironizza sui pronostici degli addetti ai lavori

C’è soddisfazione in casa Reggina per questo avvio di stagione. A prescindere dai risultati, è l’atteggiamento complessivo di squadra che porta consapevolezza, visto che il percorso sul quale ci si è avviati, sembra davvero molto simile a quello della passata stagione. Il gruppo, grazie anche ad una lunga preparazione, si è ben consolidato ed i nuovi arrivati appaiono già integrati. Nella griglia di partenza, per quello che riguarda le squadre favorite, il Ds Taibi, intervenuto qualche giorno addietro a “Passione Amaranto” sui canali ufficiali della Reggina, ha fatto leggera ironia riguardo la collocazione data dagli addetti ai lavori alla squadra amaranto: “E’ cresciuto con il tempo il numero degli addetti ai lavori che sulle operazioni di mercato, ci colloca alle spalle del Monza.

Qualche altro, invece, ci ha inserito in terza fascia, tra il dodicesimo ed il tredicesimo posto. Rispetto il giudizio di tutti e spero che ci porti bene anche quest’anno, visto che nemmeno lo scorso anno ci davano tra le favorite…”.