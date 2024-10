Reggina: Taibi indica la data ultima per iniziare e quindi completare il campionato

Dubbi, incertezze, ipotesi. nel frattempo il Consiglio Federale è stato rinviato a data da destinarsi perchè in questo momento è difficile arrivare a qualsiasi decisione. Gli addetti ai lavori lanciano diverse proposte, si iniziano a fare i primi calcoli. Ospite di “Passione Amaranto”, ne ha parlato anche il Ds Massimo Taibi:

“Speriamo che la situazione si possa risolvere al più presto, vuole dire che anche questo maledetto virus è stato sconfitto. Facendo dei calcoli ritengo anche ponendola come ultima data, si possa riprendere l’8 maggio, questo consentirebbe comunque di concludere i campionati. Chiaramente tutti speriamo che possa accadere prima.

Promozioni? Assurdo bloccarle, è giusto premiare chi si trova in testa. Ci sono società come la nostra che hanno fatto investimenti importanti per allestire le proprie squadre, con nove punti di vantaggio sarebbe un’assurdità. Si sono giocate l’80% delle partite ed anche il presidente Ghirelli è su questa linea, promozioni e retrocessioni ci saranno.

Per la ripresa degli allenamenti ci siamo dati appuntamento per giorno 21 marzo, ovviamente ci muoveremo in base alle disposizioni. I ragazzi sono monitorati quotidianamente, telefonicamente, ed hanno le loro schede di lavoro. La pausa è uno svantaggio per chi non sarà professionista, noi lo siamo”.