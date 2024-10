Reggina: Taibi ufficializza l’attaccante Charpentier

Un lungo intervento quello del Ds Taibi a “Buongiorno Reggina”. Dichiarazioni forti ed una amarezza evidente rispetto a due situazioni in particolare che riguardano Sarao e Blondett, giocatori con numerose richieste, ma ancora in organico per prese di posizione non gradite dalla società.

“Se passano ancora dei giorni, resteranno a Reggio ma fuori lista, non giocheranno per questa stagione“. Questo e molto altro nello sfogo del direttore sportivo che invece ha speso parole di elogio per tutti gli altri calciatori in uscita, ma ancora a libro paga della Reggina. Parliamo dei vari De Francesco, Doumbia, Nielsen, Marchi.

Poi un passaggio anche sui prossimi arrivi. Del Prato sarà un giocatore amaranto ma non ha ancora firmato per l’impegno con la Nazionale Under 21. Su Charpentier, Taibi ha dichiarato: “Ha firmato il contratto con la Reggina, ma siccome è reduce da un infortunio, dovrà fare un lavoro a parte e non lo vedremo prima di due o addirittura tre settimane”.

L’attaccante di proprietà del Genoa, ex Avellino, dovrebbe essere pronto per l’inizio del campionato. Resta in bilico la posizione di Reginaldo, ma le difficoltà sul trasferimento di Falcinelli potrebbero rendere più solida la sua posizione: “Falcinelli ha un ingaggio per noi inaccessibile. Per ora siamo molto lontani e poi il nostro parco attaccanti al momento è completo con cinque elementi di valore come Denis, Lafferty, Menez, Reginaldo e Charpentier“, ha dichiarato sempre Taibi.