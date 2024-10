Reggina, il calciatore di Raiola trattato da Massimo Taibi

“Un difensore di esperienza per rinforzare la rosa di Mimmo Toscano per la prossima stagione in Serie B. Sfumato l’affare Adil Rami, la Reggina ha messo nel mirino Fabio Pisacane del Cagliari, giocatore che l’allenatore amaranto conosce bene avendolo già allenatore ai tempi della Ternana.” Questo quanto riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio.