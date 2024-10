Reggina, Taibi durissimo con Sarao e Blondett. ‘Decidiamo noi non i procuratori’

Tra gli ospiti di “Buongiorno Reggina“, il direttore sportivo amaranto Massimo Taibi: “Dobbiamo fare quattro, cinque entrate per completare l’organico e almeno altre cinque in uscita. Qualcuno temporeggia, qualche altro aspetta la grandissima squadra, non so perchè. Hanno tutti richieste, da Blondett a Sarao, ma non capisco perchè continuano a prendere tempo, la Reggina non si farà prendere per il collo. Sono giocatori della Reggina e non dei procuratori e quindi si procede secondo le nostre indicazioni.

Leggi anche

Stanno cercando di ottenere qualcosa in più dalla Reggina, ma non hanno capito nulla. Tutti gli altri sono grandi professionisti e stanno lavorando in attesa di sistemazione. Più tempo passa e più si fa dura per loro che non giocano, non per noi. Da ex calciatore li posso capire aspettano la migliore offerta, ma non possono andare troppo oltre. Quando poi sarà il momento di parlare tireremo tutto fuori. Rischiano di restare a Reggio, ma fuori lista.

Se vanno fuori lista per cambiare squadra a mercato chiuso dovranno fare una risoluzione. Spero che Sarao e Blondett arrivino ad una decisione.