Sky Sport farà visita alla Reggina. Appuntamento da non perdere

E’ l’appuntamento fisso di ogni estate per tutti i tifosi d’Italia. “Calciomercato l’originale”, condotto da Alessandro Bonan, con la partecipazione dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ed insieme a Valerio Spinella detto Fayna eva in onda su Sky Sport. Tra le tante notizie proposte in maniera veramente originale, appunto come il titolo della trasmissione, c’è anche il viaggio dell’inviato Massimo Ugolini in giro per le varie città d’Italia.

Leggi anche

Giovedi 10 settembre si farà tappa anche a Reggio Calabria. Secondo quanto anticipato da Antonio Nucera a Passione Amaranto, sono programmati collegamenti video con i due giocatori più rappresentativi dell’organico reggino come Jeremy Menez e German Denis. Appuntamento da non perdere.

foto Alessandro Bonan: sport.sky.it