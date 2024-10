Reggina: nome nuovo e interessante per la corsia di sinistra

Il completamento dell’organico, secondo quanto riferito dal Ds Taibi, passerà dall’acquisizione di almeno altri quattro calciatori. Dando per scontati gli arrivi di Del Prato, Charpentier e Folorunsho, a mister Toscano dovrebbero ancora essere messi a disposizione un difensore, un altro centrocampista, un esterno sinistro ed un attaccante.

Leggi anche

Riguardo la corsia di sinistra, al momento occupata da Liotti e con Rolando pronto a svolgere il doppio ruolo come nella passata stagione, la Reggina aveva inizialmente pensato a Donnarumma, per poi concentrarsi su uno scambio che non si è concluso con il Perugia e che vedeva coinvolti Gianluca Di Chiara e Corazza.

Il nome nuovo e parecchio interessante, è quello di Filippo Costa, acquistato dal Napoli nella scorsa sessione di calciomercato e girato in serie C al Bari. Gli amaranto hanno sondato il terreno e cercato di capire se esiste la possibilità di ottenerne un prestito. A prescindere dal campionato scorso che per Costa ha rappresentato una eccezione, il giocatore vanta diverse presenze nella massima serie con le maglie di Chievo e Spal, prima di passare insieme a Mirco Antenucci alla corte di De Laurentiis. Non c’è ancora una vera trattativa, ma se dovesse concretizzarsi, sarebbe il secondo giocatore del Bari dopo Folorunsho ad approdare in amaranto.