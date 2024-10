Reggina: l’elenco dei calciatori in uscita. In bilico Reginaldo

Sedici giorni all’inizio della nuova stagione, meno di un mese per la chiusura del calciomercato. La Reggina, dopo aver fatto moltissimo nella prima fase, dovrà ancora completare una serie di operazioni, sia in entrata che in uscita. Su quest’ultimo aspetto, dopo il blocco di cinque arrivato nel giro di pochi giorni (Baclet, Zibert, Corazza, Rubin e Paolucci), spera che altrettanto possa avvenire in questa settimana.

Sono certamente sei i calciatori ancora in organico ma fuori dal progetto tecnico, con in bilico la posizione di Reginaldo. Al pari di Corazza, è entrato nel cuore dei tifosi più di tanti altri ed in molti vorrebbero restasse. Secondo quanto riferito qualche giorno addietro dal suo procuratore, molto dipenderà dall’arrivo o meno di un altro attaccante. Se ciò avvenisse (Falcinelli), allora bisognerà ragionare pensando ad una sua eventuale sistemazione. Riepilogando, del lungo elenco fanno fanno Marchi, Blondett, Nielsen, De Francesco, Sarao, Doumbia, Reginaldo.