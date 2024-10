Reggina, Taibi: ‘Ci mancano due vittorie. Queste le mie idee sul mercato’

Approfittando della pausa, qualche giorno di riposo anche per il DS Taibi, raggiunto dai colleghi di Gazzetta del Sud, ha parlato dell’ultima vittoria ed anche di mercato: “Quando ho dovuto bacchettare i giocatori non mi sono tirato indietro, ma contro i campani sono stati impeccabili, lottando su ogni pallone. Successo meritato che ci consente di vivere questo fine settimana con una certa tranquillità.

Le partite si possono vincere o perdere, ma dai ragazzi pretendo sempre il massimo, non dovrà più ripetersi quello che è accaduto a Rende.

Avere accanto i nostri tifosi ci ha dato uno stimolo in più, non per trovare scuse, ma nelle due gare giocate al Granillo sono arrivate due vittorie, due successi ci mancano per via del fattore campo. E ricordo che con il Francavilla ci è stato annullato un gol regolare.

Riguardo il mercato di gennaio, vorrei prendere un attaccante. Ci serve una prima punta dopo l’infortunio di Maritato che avrebbe segnato gol importanti e qualora ci fossero le condizioni potrebbe arrivare una seconda pedina per rinforzare un altro reparto. C’è da pensare anche a come sfoltire l’organico, perché alcuni di quelli arrivati che poco sono stati impiegati, potrebbero andare via, fermo restando che mai bisognerà fare il passo più lungo della gamba e che in base alle risorse mi ritengo soddisfatto dell’organico costruito”.