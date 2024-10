Reggina: il Ds Taibi a Citynow, sulla corte ad Antenucci e la posizione di Corazza

Qualche giorno addietro si parlava della possibilità di un tandem d’attacco che per la serie C sarebbe stato veramente un lusso. Perchè tra i tanti corteggiatori del bomber Corazza, era stato inserito anche il Bari che, sotto contratto per altre due stagioni, ha il capocannoniere dell’ultima stagione Mirco Antenucci con 20 reti realizzate.

Oggi è rimbalzata, invece, da Bari la notizia di un corteggiamento della Reggina proprio per Mirco Antenucci, anche se, contattato da Citynow sport il Ds Taibi ha smentito in maniera categorica: “Non esiste, è una notizia assolutamente infondata, smentisco in maniera categorica“. E facendo due calcoli, con gli arrivi di Menez e Lafferty, la conferma certa di Denis e la presenza in organico di Reginaldo e Doumbia, appare assai improbabile si cerchi un altro Over.

Ne abbiamo approfittato per chiedere aggiornamenti sulla situazione Corazza: “E’ un giocatore che piace a molti, ma non si chiuderà a adesso“. Non aggiunge altro.