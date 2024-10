Calciomercato: da Bari, la Reggina corteggia Antenucci

E’ Michele Salomone, giornalista e radiocronista del Bari, a parlare del possibile interessamento della Reggina sull’attaccante Mirco Antenucci, la stagione appena conclusa autore di 20 reti in 28 gare disputate. Lo scrive sul proprio profilo facebook: “A 12 giorni dalla delusione di Reggio Emilia, ancora in alto mare la programmazione del nuovo Bari. Del resto il Ds Scala pare non sia stato ancora confermato ufficialmente, mentre Vivarini ha un altro anno di contratto, ma chiede una mezza rivoluzione considerata troppo onerosa dalla società.

Sia Cornacchini che Vivarini non hanno contato granché nelle ultime due sessioni di calcio mercato e Vivarini stavolta vuole dire la sua, come fa il 90% degli allenatori. Aurelio e Luigi De Laurentiis riflettono con i loro collaboratori, impegnati in questi giorni con il Napoli in Champions. Intanto rimbalza la notizia della “corte” che la società amaranto starebbe facendo a Mirco Antenucci, che ha altri due anni di contratto col Bari, ma in riva allo Stretto ritroverebbe la serie B che non ha raggiunto in Puglia. E non certo per colpa sua… Speriamo bene. Buona vita, Michele”.