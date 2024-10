Reggina: Taibi sugli episodi di Modena, il suo contratto, il derby e Menez

Nel corso della trasmissione “11 in campo” in onda su LaC e condotta dal giornalista Maurizio Insardà, è intervenuto il Ds della Reggina Massimo Taibi: “Siamo un pò amareggiati, avremmo potuto portare a casa un risultato positivo, dopo aver giocato una buona gara, ma loro sono stati più bravi a concretizzare, sabato cercheremo di ripartire.

“Il gol annullato a Di Chiara? La visuale migliore sarebbe alle spalle del portiere per capire se l’estremo difensore è stato disturbato, visto così non riesco a giudicarlo, la sensazione è che il nostro giocatore non fosse di disturbo. In attacco abbiamo Santander e Gori, ma in questo momento giochiamo con il falso nove. Inzaghi è stato bravissimo a rigenerare Menez, nessun intervento è previsto in quel settore, siamo contenti ed a posto così.

Sono a Reggio Calabria da cinque anni ed ogni estate c’è stata sempre rivoluzione per diversi motivi. Il nostro obiettivo è quello di fare un buon campionato, stare con i piedi per terra, poi nessuno può vietare ai nostri tifosi di sognare”.