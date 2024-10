Reggina: dal Ds Taibi le ultime su Delprato

La squadra amaranto si prepara per la seconda trasferta stagionale

La Reggina ci ha sperato fino all’ultimo momento ed invece, nel rispetto dei protocolli sanitari è arrivato il no riguardo la possibilità per il difensore amaranto Enrico Delprato di aggregarsi ai compagni per la trasferta di Chiavari.

Abbiamo chiesto conferma al Ds Taibi: ‘Si, confermo che Enrico (Delprato) non potrà essere dei nostri nonostante il ragazzo a più tamponi sia risultato negativo. Il ragazzo dovrà stare in quarantena fino a domenica, poi tornerà a disposizione”.