Reggina-Cosenza: se si apre ai tifosi quale sarà la logica di ingresso? Ipotesi e suggerimenti sui social

L’apertura degli stadi seppur in numero limitato, è diventato l’argomento di discussione di questi ultimi giorni. La Reggina sarà ospite dell’Entella sabato alle 14 e per quella gara la società ligure ha deciso per l’ingresso dei tifosi, con la formula del quindici per cento sul totale che porta a poco più di ottocento spettatori che saranno presenti all’incontro. Ovviamente vietata la trasferta per gli ospiti.

Il pensiero va immediatamente al derby di martedi sera contro il Cosenza. Questa mattina il collaboratore diretto del Ds Taibi, Matteo Patti aveva parlato di possibilità in attesa di avere l’ok dalla Regione. Disponibilità che era già arrivata al Crotone per la sfida contro la Juve ed anche al Catanzaro. Conseguenzialmente anche per la Reggina non ci saranno problemi ad aprire i cancelli del Granillo per un massimo di 1000 spettatori, sarà a questo punto la società a decidere.

E la scelta non è di quelli semplici, nel senso che potrebbe essere molto facile consentire l’accesso ai tifosi, molto complicato stabilirne la logica. Scontata sarebbe la priorità agli abbonati, ma nel caso della Reggina si arriva a quota 5000. Ipotesi e suggerimenti si leggono un pò ovunque tra possibili prenotazioni fino all’esaurimento dei tagliandi, alla rotazione dei 5000 nelle prime cinque giornate di campionato, ovviamente a blocchi di 1000. Ma ripetiamo, l’ufficialità spetta alla Reggina e non sarà una decisione semplice.