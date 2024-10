Reggina: Taibi: ‘Adesso spazio ai giovani’. Due centrocampisti potrebbero arrivare’

Dopo una serie di movimenti in entrata ed in uscita, secondo quanto dichiarato dal Ds Taibi, la Reggina sarebbe pronta ad accogliere all’interno del proprio organico altri giovani. Detto che per Falcinelli, probabilmente uno degli ultimi Over, la trattativa potrebbe essere definita entro questa settimana, nei prossimi giorni di attendono le ufficializzazioni di Del Prato e Charpentier.

Ed a proposito di giovani, sembra ormai in dirittura d’arrivo Michael Folorunsho, centrocampista classe 98, reduce da una buona stagione con la maglia del Bari, in prestito dal Napoli. La formula prevedeva la possibilità di giocare per due stagioni con i pugliesi, l’interesse della Reggina e la disponibilità del calciatore sono risultate determinanti per portarlo in riva allo stretto.

Sembrava avviato il discorso per un altro giovane centrocampista protagonista di una grandissima stagione almeno sul piano personale con la Juve Stabia. Parliamo di Giacomo Calò. Sembrava fatta con la Salernitana e sbaragliata così la numerosa concorrenza ed invece il ragazzo, che sperava in una conferma del Genoa nella massima serie, rimane sul mercato ed è un obiettivo di molti, il Brescia la società che lo vuole con grande insistenza. La Reggina è la prima ad essersi fatta avanti. Un pò come per Charpentier…