Reggina – Per Taibi l’attaccante è la ciliegina sulla torta. E per i tifosi?

Quello spiraglio lasciato aperto, quel famoso chiodo fisso, quella ciliegina sulla torta che il Ds ha sempre dichiarato di voler mettere, sta rappresentando per i tifosi l’attesa di un colpo che, però, non è detto che arrivi.

Ci spieghiamo meglio. E’ fondamentale prendere alla lettera quello che Massimo Taibi ha dichiarato qualche giorno addietro: “Cerchiamo la ciliegina sulla torta, ma se parliamo di ciliegina, vuole dire che la torta già c’è”. Tradotto, in questi ultimi giorni di mercato la Reggina cercherà di completare il proprio organico con un attaccante che in un primo momento non era stato preso in considerazione, ma qualora non dovesse arrivare, l’organico rimarrebbe comunque competitivo.

Per portare alla Reggina un altro centravanti dovranno combaciare una serie di cose, tra le quali, intanto la partenza di Sciamanna che, a detta del Ds amaranto non era tra le operazioni in uscita, ma lo è diventato per richiesta del calciatore. Poi i parametri economici, che dovranno rientrare in quello che è il budget messo a disposizione dalla società. Di Montini e Ripa si è già detto riguardo costi e impossibilità a proseguire le trattative.

Ci si sta orientando verso altro, qualche ritorno al passato, qualche nuova idea. Qualcuno condivide il pensiero del Ds, molti altri ritengono che a questo organico già interessante, si debba aggiungere un elemento capace di dare forza e gol al reparto avanzato. La preoccupazione di Taibi, adesso, è che quella che lui ritiene la ciliegina sulla torta, nel caso in cui non si dovesse concretizzare, diventi per i tifosi, invece, il tassello mancante più importante. Nonostante lo stesso ritenga sia comunque un di più (ci sono già in organico Maritato e Viola, forse Sciamanna), sta producendo il massimo degli sforzi per arrivare ad una conclusione positiva.