Reggina, Taibi parla del difensore Loiacono e dello scambio Baclet-Sarao

Intervento del Ds Taibi a Mercato Amaranto sulle ultime notizie di calciomercato, su tutte la trattativa con il difensore Giuseppe Loiacono e lo scambio Baclet-Sarao: “Giuseppe Loiacono è molto vicino ed a breve ci dovremmo vedere per le firme, uso il condizionale perchè nel calcio l’imprevedibilità è dietro l’angolo. Scambio Baclet-Sarao ne abbiamo parlato nei giorni scorsi ma non c’è stato seguito per il momento. Sarao ha fatto 12 a Francavilla e secondo noi potrebbe farne di più alla Reggina, ma non sarà semplice arrivarci.

Bellomo è un giocatore importantissimo per la Reggina e da qui non si muove, si sta allenando in maniera incredibile, poi non possiamo sapere come si svilupperanno le vicende di mercato. Stiamo valutando una serie di giocatori importanti.