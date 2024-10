Reggina, Taibi: ‘La pazienza ha un limite’. A chi si riferisce? Parla l’agente di Sarao

Il Ds Taibi è uscito allo scoperto, parlando di calciatori della Reggina con tantissime richieste, ma che continuano a temporeggiare. In cima alla lista c’è Simone Corazza, con almeno cinque squadre interessate, ma probabilmente il riferimento del dirigente amaranto non lo riguarda. In mezzo a qualsiasi trattativa la società vuole essere interpellata perchè la sua cessione ha un costo.

Più facile che i suoi riferimenti siano rivolti per esempio a Sarao e Blondett, giocatori richiestissimi, ma che ancora non hanno mostrato disponibilità al trasferimento, ma è solo una ipotesi. Per l’attaccante, negli ultimi giorni, si sono fatte sotto anche Catania e Palermo, mentre per il difensore è davvero lunga la lista di pretendenti tra cui lo stesso Catania ed il Catanzaro. Una situazione che tarda a sbloccarsi e che, oltre alla famosa lista di Over da sfoltire, grava sulle casse sociali della Reggina, la quale spera si possa evitare di avere in organico giocatori fuori dal progetto, anche per il mese di settembre.

Intanto a tuttocalciocatania.com l’agente di Sarao Giovanni Tateo ha dichiarato: “Col Catania ancora non ho avuto contatti, però il Direttore Taibi mi ha detto che c’erano stati dei sondaggi per Sarao. Sto attendendo che il club rossazzurro mi chiami per capire se è una strada percorribile. Sulle sue tracce ci sono anche altre società, il ragazzo è in uscita dalla Reggina”.