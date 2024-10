Reggina: Taibi-Maldini, a breve l’incontro decisivo

Dopo aver ufficialmente abbandonato la pista Carnesecchi e confermato anche per la prossima stagione Enrico Guarna, il Ds Taibi si sta concentrando su un unico obiettivo. I discorsi con Paolo Maldini, quindi il Milan, sono stati avviati qualche settimana addietro e nei prossimi giorni ci potrebbe essere l’affondo definitivo per riuscire a convincere la società rossonera ed il calciatore Alessandro Plizzari, ad indossare la maglia della Reggina.

L’estremo difensore classe 2000, sta completando la stagione a Livorno, compagine con la quale ha disputato personalmente un buon campionato con 21 presenze, non sufficiente per conservare insieme ai compagni la categoria. Un portiere giovane e forte come Plizzari, uno esperto e conoscitore dell’ambiente e della categoria come Guarna. Taibi e mister Toscano hanno scelto di percorrere questa strada e novità sono attese a breve.