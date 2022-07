Reggina, Taibi a CityNow sull'incontro con il Dg Martino e la situazione Stellone

"C'è unità di intenti ed un solo obiettivo, quello di lavorare per il bene della Reggina"

Un incontro proficuo quello di oggi tra il Dg Gabriele Martino ed il Ds Massimo Taibi. Qualche ora dopo, abbiamo intervistato il direttore sportivo amaranto per un resoconto su quanto accaduto e più in generale su come la società si muoverà a partire da questo momento:

"Ho incontrato il Dg Martino. C'è unità di intenti ed un solo obiettivo, quello di lavorare per il bene della Reggina. Entrambi consapevoli del rispetto dei ruoli. Ho assoluta autonomia nel mio raggio d'azione, il direttore mi ha ribadito la sua fiducia ed è contento del lavoro svolto fino al momento.

Stellone è un profilo che a noi piace molto, ho carta bianca sulla scelta, ma qualsiasi cosa la devo e voglio condividere con lui e con la società. Dovrò parlare con il tecnico per discutere anche di altri aspetti, poi riferirò tutto alla società e vedremo".