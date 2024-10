Reggina: l’analisi del Ds Taibi e la rinascita di Mastour

Alla vigilia del derby, l’analisi del Ds Taibi a Gazzetta del Sud: “Numeri alla mano troveremo di fronte una squadra reduce da tre risultati utili consecutivi con la compagine di mister Occhiuzzi che ha fermato già avversarie come il Cittadella e la Spal. Faccio i complimenti al Ds Trinchera per il buon lavoro che ha fatto.

Ma noi vogliamo vincere per fare un regalo a noi stessi ed ai nostri tifosi. Il pareggio con l’Entella? Rammaricato non per le tante occasioni da rete sprecate, ma per come abbiamo preso il gol. A prescindere da questo, ho visto un gruppo compatto e motivato che ha sfoderato un’altra prestazione di livello. Non diamo la croce addosso a Rossi, è stato sfortunato nella circostanza, serviva un pò più di lucidità.

Ho sempre detto delle qualità di Salernitana e Cittadella, al momento sono in testa alla classifica, ma è veramente prematuro esprimere dei giudizi.

Mastour? Il ragazzo è cresciuto veramente tanto. Lo scorso anno gli è servito come ambientamento, le qualità le ha sempre avute, ma non deve adagiarsi perchè può essere un elemento determinante. Gran parte del merito della sua rinascita è da attribuire a mister Toscano“.