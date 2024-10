Reggina: impressionante Crisetig. Un gigante sulla mediana

Al momento, per rendimento, è il migliore in assoluto

Nella parte iniziale della campagna acquisti della Reggina, il suo arrivo era stato offuscato dai più famosi Menez e Lafferty. Si parlava solo di loro perchè era ovviamente più semplice guadagnassero le prime pagine dei giornali per popolarità e internazionalità.

Il Ds Taibi lo ha inseguito per lungo tempo, ha atteso che si liberasse dal Mirandes, ha individuato in lui il faro per il nuovo centrocampo della Reggina da consegnare a mister Toscano. Classe cristallina, visione di gioco di categoria superiore, piede educatissimo e straordinaria capacità sui cambi di gioco.

Leggi anche

A Chiavari ha aggiunto anche il gol, alla sua maniera, con un calcio piazzato di grandissima precisione e qualità. per il resto della gara ha distribuito assist e recuperato anche qualche pallone. La sensazione è che difficilmente il tecnico, nell’arco della stagione, anche se ci saranno incontri ravvicinati, si priverà della sua classe.