Reggina: per Taibi sta per iniziare la parte più “dolorosa” del mercato

Lo abbiamo visto in volto, ne abbiamo ascoltato il tono di voce dimesso. Quello del DS Taibi nel momento in cui, dopo i festeggiamenti, è stato interpellato sulla costruzione della prossima squadra.

“La regola del Over ci impone di averne in organico massimo 18 e dovendo fare alcuni interventi in entrata, è necessario fare delle scelte, che saranno dolorose, fosse per me terrei tutti“.

Questa la dichiarazione del dirigente reggino che, però, non si è mai sottratto alle grandi responsabilità ed anche nella prossima sessione di calciomercato, dovrà lavorare ed anche parecchio per l’allestimento della compagine amaranto che andrà ad affrontare il campionato di serie B.

Circa quaranta i calciatori interpellati fino ad oggi, ricordando che il mercato si aprirà ufficialmente il prossimo 1 settembre e che al momento si potranno sottoscrivere solo contratti preliminari.

“Un vantaggio poter operare mentre le altre sono in campo, lo svantaggio è quello di dover attendere, per quei calciatori che ci interessano ma impegnati con altre società per la conclusione della stagione“.

Intanto la Reggina si è assicurato il primo colpo, e che colpo. L’apertura è di quelle con il botto, a fine mese è atteso Menez.