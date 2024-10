Taibi: ‘Situazione Menéz? Chiariamo. E sull’obiettivo Serie A: siamo ambiziosi’

Il Direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, è intervenuto ai microfoni di Reggina TV nel corso di Momenti Amaranto, condotto da Michele Favano e Giorgia Rieto. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“La cosa importante è che la squadra, nel campionato di Serie B, stia reggendo bene l’urto. Il Pordenone ci ha messo in difficoltà nel secondo tempo, ma la reazione finale è stata straordinaria. Dopo la gara contro l’Entella, tutti erano rammaricati perchè la squadra non era stata cinica, a me invece ha amareggiato il gol subito. Avevamo subito poco o nulla. Il Pordenone era più attrezzato della Virtus Entella.”