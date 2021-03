Reggina, Taibi: 'Qualche errore l'ho commesso, ma il tempo ci ha dato ragione'

Turno di sosta per la Reggina, attesa in campionato da una doppia trasferta consecutiva contro Venezia e Cittadella. Il direttore sportivo amaranto Massimo Taibi nel corso della trasmissione 'Passione Amaranto' condotta da Michele Favano, fa il punto della situazione partendo dal mercato e dalle critiche ricevute.

"Nel momento delle difficoltà le colpe sono mie, capitava anche da calciatore. Forse il problema sono io, così spontaneo e obiettivo in un mondo dove in alcuni momenti è consigliabile tenere la bocca chiusa. A qualcuno è normale stare antipatico ma io sento l'affetto della città. Vado avanti per la mia strada, sperando di poter andare d'accordo con tutti".

Mercato e ripresa in campionato

"Mercato della scorsa estate? Quando le cose vanno male è giusto criticare, sembrava la squadra non fosse attrezzata ma il tempo ha dato risposte diverse. Qualche errore di mercato però l'ho commesso.

Ritorno in campionato, a parte Folorunsho sono tutti recuperati, la sosta ha fatto bene perchè ha permesso a mister Baroni di poter lavorare e trasmettere le proprie idee. Folorunsho già in campo a Venezia? Credo sarà complicato, vedremo giorno dopo giorno.

Edera può fare molto di più, deve credere maggiormente in se stesso perchè ha un piede fenomenale. E' un giocatore sprecato per questa categoria. Meglio non affrontare il Venezia subito dopo l'importante vittoria sul Monza", sottolinea Taibi.