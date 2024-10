Reggina: le dichiarazioni di Taibi su Missiroli, Barillà e Viola

Una diretta sulla pagina Instagram di Alfredo Pedullà, è stata l’occasione per discutere insieme a Massimo Taibi anche di calciomercato. E chiaramente l’esperto giornalista non ha perso l’opportunità per chiedere al DS maggiori notizie riguardo quella dichiarazione del presidente Gallo sui tre reggini Missiroli, Barillà e Viola: “Da sempre l’intenzione nostra è quella di portare qualche calciatore reggino nuovamente alla Reggina. Averli tutti e tre sarebbe il massimo, ma non è semplice perchè non ci abbiamo nemmeno parlato. Ci proverò ma senza illusioni perchè la cosa è veramente difficile.

Toscano è il nostro top player, lo ripeto da sempre, il presidente Gallo è innamorato di questa città e di questa squadra. Quando non è a Reggio ci chiama in continuazione. Vuole riportare la Reggina in serie A“.

