Reggina, Taibi: ‘Il Monopoli? Donnarumma un pericolo, ma hanno un solo risultato…’

Secondo il DS i pugliesi mostrano forza e robustezza in ogni reparto

E’ partito il conto alla rovescia che porterà alla sfida di domenica tra la Reggina ed il Monopoli. La squadra ha ripreso ad allenarsi da questa mattina, mentre il DS Taibi dalle colonne di Gazzetta del Sud presenta il prossimo avversario: “Il Monopoli? Ho visto poche squadre bene organizzate come questa. Esprime sicurezza in ogni reparto ed ha in Donnarumma un calciatore di primo piano. Sulla fascia è un vero pericolo.

Ma c’è anche gente come Paolucci, Magni e altri davvero forti. Certo, penso anche al fatto che avranno un solo risultato a disposizione e questo potrebbe portarli ad esporsi e quindi lasciare qualche spazio.

E allora potremmo approfittarne perchè abbiamo gli uomini per fare male”.

Leggi anche