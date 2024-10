Reggina, Luca Gallo ha conquistato tutti. Ma perchè è così amato?

Protagonista assoluto nella giornata di ieri. Una piazza in delirio per lui

Rendere tutto un grande spettacolo. Questo il presupposto per ottenere risultati e consensi. Il presidente Gallo ha colpito ancora una volta nel segno e per l’inaugurazione dello Store Amaranto, è riuscito a coinvolgere tanti di quei tifosi, fino a riempire Piazza Duomo. E’ lui il personaggio indiscusso del momento, tanto da far passare quasi in secondo piano la presenza di ex calciatori che hanno segnato la storia della Reggina come Francesco Cozza, Giacomo Tedesco, Jorge Vargas ed Ezio Brevi.

La gente lo ha atteso, acclamato, applaudito ed incitato, in lui i tifosi vedono il presidente della rinascita, da lui vogliono adesso il top in fatto di obiettivi da raggiungere.

Il massimo dirigente, non ha saputo nascondere emozione ed incredulità come allo stesso tempo e molto spontaneamente ha dichiarato di non meritare tutte queste attenzioni, proprio perchè dal punto di vista strettamente sportivo nulla è stato ancora conquistato. Ma il suo modo di fare, il suo carisma, la sua capacità di coinvolgimento, le sue ambizioni, la sua voglia di vincere rappresentano in questo momento elementi fortemente trainanti verso una piazza storicamente calda ed appassionata.

“Quando arriveremo in serie A, vi dirò perchè ho preso la Reggina, è un motivo strettamente personale rispetto ad un qualcosa che mi è accaduto tantissimi anni fa”. Questa la frase che ha colpito tutti, tra la curiosità di un perchè da scoprire, ma anche la convinzione trasmessa dal presidente Luca Gallo di conquistare prima possibile la massima serie. Senza dimenticare tutto quello che lo stesso Gallo ha realizzato da quando si è insediato in società, l’elenco è lunghissimo, l’investimento corposo.

