Gallo: ‘Quando arriviamo in A vi spiego perchè ho preso la Reggina. Su Pochesci…’

Una immensa folla all’inaugurazione dello Store, brividi ed emozioni per tutti, compreso il presidente Gallo, affascinato da tutto quanto sta accadendo in città dal suo avvento. Ha parlato della gente, del calore, dei tifosi, dei play off ed anche di Pochesci, allenatore della Casertana:

“Pochesci è un ottimo allenatore, un professionista che fa giocare molto bene le sue squadre, dovrebbe calcare palcoscenici più importanti e la Casertana è un’ottima squadra. Noi rispettiamo tutti, se affronteremo la Casertana cercheremo di fare il meglio, ma chi arriva ai play off è comunque forte.

Leggi anche

Sportivamente ci misureremo con tutti quanti, faccio i migliori auguri alla Casertana ed al suo tecnico Pochesci. Non ho fatto ancora nulla e guarda un pò quello che succede, pensate se ci fossero anche i risultati sportivi, cioè andare in serie B.

Ma andare in B per me rappresenta solo il trenta per cento rispetto a quello che ho in mente per questa Reggina. Io sono un presidente che ancora deve diventare un buon presidente, dovrei fare tantissime cose, soprattutto per i tifosi. La prima cosa che ho pensato ieri entrando nello Store completato, sono stati i bambini, tutti con la maglia della Reggina per il presente e per il futuro. Qui la tifoseria è strepitosa, meravigliosa. C’è un motivo personale per cui ho preso la Reggina, una cosa che mi è successa tantissimi anni addietro, quando arriveremo in serie A ve ne dirò il motivo.

Per i play off voglio dire ai tifosi che non sono io a fare il prezzo del biglietto. Fosse per me sarebbe ingresso gratis per tutti. Voi pagate per entrare in Chiesa? Ed allora dovrebbe essere così anche per vedere la Reggina, ma non dipende da me”.

Leggi anche

Leggi anche